Экс-посол США призвал Запад не рассчитывать на восстановление границ Украины

Западу стоит сосредоточиться на безопасности той части Украины, что еще находится под контролем Киева. И оставить попытки восстановить прежние границы страны, посоветовал экс-посол США при НАТО Иво Даалдер.

«За последние 11 месяцев из рук в руки перешло менее одной пятой от процента территории Украины. Вместо того, чтобы рассчитывать, что Украина вернет себе большую часть или всю территорию военным путем, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины», – написал бывший дипломат в статье для Politico.

По его мнению, конфликт теперь больше касается политического будущего страны, а не ее территории. Если Запад даст Киеву гарантии безопасности на этом этапе, это станет сигналом для Москвы.

«Вашингтону и европейским союзникам следует рассмотреть возможность предоставления Украине, или территории под контролем Киева, двусторонние гарантии безопасности. Тогда Россия поймет, что не получит право голоса в определении будущего Украины», – заявил Даалдер.

Тупиковая ситуация в конфликте на Украине заставила политиков по обе стороны Атлантики перенаправить свои усилия на поиск дипломатического решения конфликта. Запад готов к капитуляции Украины и разделу ее на две части по «корейскому» варианту. Опрос показал, что растет число украинцев, согласных на территориальные уступки ради мира с Россией.

Чикаго, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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