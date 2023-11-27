Лавров опроверг слова главы Пентагона о завоевательных планах РФ в Европе

Россия не имела агрессивных и завоевательных планов в Европе, как утверждает министр обороны США Ллойд Остин. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД, Запад во главе с США объявил России гибридную войну. Украина «заточена в качестве инструмента нанесения стратегического поражения РФ». Глава Пентагона Остин сказал, что если США перестанут поддерживать Киев, то Россия победит и на этом не остановится. Следующими целями будут страны Балтии, Польша и другие соседи России.

«Никаких агрессивных замыслов или завоевательных планов у России нет, не было и быть не может. Главная причина СВО заключается в том, что неонацистский режим открыто при поощрении Запада взял курс на истребление всего русского на тех землях, которые осваивались и обустраивались русскими в течение столетий», – сказал Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Министр также заявил, что России сейчас не стоит думать о восстановлении отношений с Европой. «Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона», – отметил глава МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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