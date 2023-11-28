В Конгрессе призвали США не тратить деньги на Украину

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала власти США перестать тратить бюджетные деньги на киевский режим. Политик подчеркнула, что Украина не является американским штатом, чьи проблемы Вашингтон должен решать.

Она назвала «пощечиной американцам» попытки объединить поддержку Украины и выделение средств на безопасность границ США в один законопроект.

«Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине. Украина – не пятьдесят первый штат США», – написала Грин в своем блоге.

Напомним, члены американского Конгресса сумели договориться о принятии временного бюджета правительства, только исключив Украину из документа. В августе сразу несколько членов американского Конгресса призвали власти США заниматься проблемами внутри страны, а не тратить бюджетные деньги на проблемы Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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