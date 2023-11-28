Иран пожаловался МУС на действия Израиля в Газе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан потребовал от Международного уголовного суда остановить Израиль от уничтожения сектора Газа. Министр отправил в МУС официальное обращение.

Письмо адресовано председателю МУС Петру Хофманьскому и прокурору суда Кариму Ахмаду Хану.

«Варварские бомбардировки сектора Газа и вторжение Израиля на территорию анклава, в результате которых погибли более 14 тыс. мирных граждан, а не менее 32 тыс. получили ранения, являются яркими примерами военных преступлений. Их следует рассматривать как преступления против человечества и акты геноцида», – цитирует сообщение иранского МИДа ТАСС.

Ранее Тегеран сообщил, что готовит иск против Тель-Авива для МУС. Лига арабских государств и Организации исламского сотрудничества договорились инициировать расследование «военных преступлений Израиля в секторе Газа» в прокуроре МУС.

МИД Израиля отказался сотрудничать со следствием в случае расследования. Министерство заявило, что ЦАХАЛ «защищает права своих граждан и борется с терроризмом», а повестка МУС заранее известна, поэтому Израиль не доверяет учреждению.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию «одной из самых мрачных глав» в истории палестинцев. Он призвал стороны к долгосрочному прекращению огня и попросил ХАМАС освободить всех пленников.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер за время перемирия посетил сектор Газа и заявил, что там поселились скорбь и печаль. Он рассказал о множестве разрушенных домов, взорванных машинах на улицах. Выражение лиц палестинцев и ситуация в убежищах привели его в шок.

«Это зона боевых действий. Сотни тысяч детей не ходят в школу, недоедают, мерзнут и подвержены рискам болезни в убежищах», – рассказал он телеканалу «Аль-Джазира».

По данным телеканала, за время перемирия в северные районы Газы удалось доставить несколько тонн гуманитарной помощи, в том числе готовые блюда, вода, палатки, одеяла, медикаменты. Туда же привезли топливо для опреснительных и очистных сооружений, для производства электроэнергии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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