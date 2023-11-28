США обвинили КНДР в накале ситуации на Корейском полуострове

КНДР вооружила своих военных в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Госдепартамент США заявил, что Северная Корея своими действиями увеличивает напряженность на полуострове, передает агентство «Рёнхап».

Южнокорейские военные заметили, что их северные коллеги восстанавливают сторожевые посты в демилитаризованной зоне. В пограничном пункте Пханмунджом военные КНДР с конца прошлой недели носят пистолеты. Только в Пханмунджоме солдаты Южной и Северной Кореи находятся близко друг к другу.

Госдеп обвинил Пхеньян в создании условий для обострения обстановки. В США заявили, что именно КНДР перестала соблюдать соглашение о снижении напряженности в военной сфере от 2018 года.

«Действия КНДР в демилитаризованной зоне увеличивают риск военной напряженности. Дверь для дипломатии не закрылась, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия. Мы призываем КНДР вернуться к созданию прочного мира на Корейском полуострове», – сказал представитель Госдепа.

В 2018 году Сеул и Пхеньян уничтожили по 10 из 11 сторожевых постов в демилитаризованной зоне в рамках соглашения о снижении напряженности в военной сфере. После запуска КНДР спутника-разведчика 21 ноября Республика Корея частично приостановила действие соглашения. В ответ КНДР заявила, что больше не считает себя связанной документом и может снова применять меры, ограниченные договоренностью.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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