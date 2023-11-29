«Бездонная бочка» для Евросоюза: австрийский депутат раскритиковал помощь Украине

Австрийский депутат, представитель Австрийской партии свободы Харальд Вилимски назвал Украину «бездонной бочкой» для Евросоюза и выступил против ее членства в сообществе. Заявление прозвучало на дебатах в Европарламенте, сообщает издание Heute.at.

Евродепутат напомнил, что с начала конфликта и до конца июля этого года ЕС выделил Киеву около 132 млрд евро, из них 40 млрд – военная помощь. С тех пор эта сумма увеличилась еще на несколько миллиардов, подчеркнул он. Публикацию цитирует «Российская газета». По словам Вилимски, это огромные деньги, которых не хватает в других странах.

Парламентарий при этом указал, что ранее Украина получила выговор от Европейской счетной палаты из-за высокого уровня коррупции, а теперь на повестке вопрос о старте переговоров о принятии Украины в ЕС.

Ранее сегодня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе нет согласия по началу переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Кроме того, в ЕС отсутствует консенсус по вопросу выделения 50 млрд евро на помощь Киеву, отметил он.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина добилась впечатляющих «успехов» в реформах на пути в ЕС. По ее оценке, Киев выполнил почти все рекомендации для старта переговоров о членстве страны в сообществе. Это будет учтено во время саммита Европейского совета в декабре, добавила она.

Тем временем датское издание DR пишет, что решение о начале переговоров о принятии Украины в ЕС может быть отложено с декабрьского саммита до мартовской встречи. «Саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины – и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», – говорится в статье.

Вена, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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