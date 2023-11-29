Украина добилась впечатляющих «успехов» в реформах на пути в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Киев выполнил почти все семь шагов, рекомендованных Брюсселем.

Чиновник заверила, что Украина выполнила «почти» все рекомендации для старта переговоров о членстве страны в ЕС. Это будет учтено во время саммита Европейского совета в декабре.

«Видеть глубокие и структурные реформы, которые проводит Украина, меня глубоко впечатляет. Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы выдвинули, когда присвоили статус страны-кандидата», – цитирует фон дер Ляйен издание Politico.

Она отметила, что чиновники ЕК удивлены быстрым прогрессом Украины и Молдовы на их пути к вступлению в ЕС. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил 90% условий, поставленных перед ним для вступления в ЕС.

ЕК потребовала от киевского режима расширить коллектив органа по борьбе с коррупцией, законодательно ограничить власть олигархов, исправить требования к декларациям об имуществе госслужащих и начать работу над новыми законами по защите языков национальных меньшинств. Крайний срок исполнения всех требований – 24 марта 2024 года.

Старт переговоров о принятии Украины в ЕС отложили до марта 2024 года. Аналитики предсказали, что Австрия, Венгрия и Франция будут блокировать принятие Украины в ЕС. ФРГ не объявит о своей позиции громко, но Берлин тоже не верит в шансы Киева.

В середине ноября украинский политик Сергей Гайдай рассказал, что украинские чиновники уже решили для себя, каким будет итог конфликта с Россией и разворовывают бюджет. Большинство жителей Украины считают нарушение законов обыденностью: 53% респондента убеждены в обязательности взяток, 49% не видят ничего плохого в уклонении от налогов, если есть такая возможность.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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