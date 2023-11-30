Умер экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни в своем доме в штате Коннектикут. Причина смерти не уточняется, передает телеканал CNN.

О смерти политика сообщила его консалтинговая фирма Kissinger Associates. Причина смерти не указана, но эти мог быть возраст, ведь в мае бывшему главе Госдепа исполнилось 100 лет.

Киссинджер был первым советником по нацбезопасности и госсекретарем при американских президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Киссинджер закончил свою карьеру в Белом доме в возрасте 53 лет, но продолжал консультировать политиков.

В 1973 году экс-глава Госдепа получил Нобелевскую премию мира за помощь в прекращении военного участия США во Вьетнамской войне. Киссинджер был одним из самых влиятельных и противоречивых внешнеполитических деятелей в истории США.

В мае 2023 года Генри Киссинджер назвал серьезной ошибкой стремление США принять Украину в НАТО. Политик считал, что именно эта инициатива привела к началу российской спецоперации на Украине.

Хартфорд, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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