В Конгрессе допустили голосование по импичменту Байдена в декабре

Республиканцы продвигают начало расследования в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена. Они намерены организовать голосование в палате представителей в ближайшие недели. Скандал грозит стать крупнейшим в истории страны, пишет The Washington Post.

Лидеры республиканцев продвигают внутри партии факты, добытые во время предварительного расследования, чтобы усилить давление на администрацию Байдена.

«Республиканцы палаты представителей несколько месяцев работали от имени народа, чтобы обеспечить прозрачность: следили за деньгами и фактами, чтобы раскрыть, как я считаю, один из крупнейших политических коррупционных скандалов в истории нашей страны», – заявила член руководства партии Элиз Стефаник.

В основу обвинений может лечь указание на получение Джо выгоды от иностранных сделок его сына Хантера, в том числе с украинскими структурами. А также давление Белого дома на прокуратуру, чтобы остановить расследование финансового прошлого Хантера Байдена.

Белый дом отправил возражения главе надзора и главе судебной власти Палаты представителей, заявив, что для предварительного расследования не было оснований, а выводы республиканцев не подкреплены доказательствами. Республиканцы считают, что так Белый дом готовит почву для судебного обжалования решений по импичменту.

В конце сентября республиканцы из палаты представителей США опубликовали 700 страниц из дела Хантера Байдена. Многие документы доказывают вовлеченность хозяина Белого дома в дела сына и следствие против него.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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