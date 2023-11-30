Зеленский выдал неуверенность в приеме Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский показал свою неуверенность в приеме страны в НАТО. Киевский режим стремится внедрить стандарты альянса в сфере национальной безопасности, подчеркнул украинский лидер.

Зеленский встретился со студентами во время поездки в Николаев и ответил на несколько вопросов. Среди прочего молодежь интересовалась перспективами вступления страны в НАТО.

«Как оно будет, мы точно не знаем. Точно вам никто не скажет. Будем мы в НАТО либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...» – сказал Зеленский.

Фрагмент видеозаписи встречи опубликован в телеграм-канале украинского президента.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится внедрить стандарты альянса внутри страны, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна выбрала свой путь и намерена стать членом альянса. Поэтому «НАТОфикация» – один из приоритетов министерства. Страны НАТО признали, что Украина пока не может вступить в Североатлантический альянс. В отношениях между Украиной и альянсом предстоит проделать «большую работу».

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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