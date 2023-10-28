В НАТО оценили перспективы вступления Украины в альянс

Государства-участники НАТО признали, что Украина пока не может вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу», – заявила она (цитата по РИА «Новости»).

Как отметила Кокс, в отношениях между Украиной и альянсом предстоит проделать «большую работу», однако важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе, а сейчас идет процесс «удваивания» усилий по ее сближению с НАТО.

Вашингтон, Светлана Антонова

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