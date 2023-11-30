Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказалась на краю пропасти, превратившись в придаток НАТО, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он усомнился, что стоит тратить силы на ее оживление.

«ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Западные соседи бескорыстно используют ОБСЕ для агрессивного продавливания своих узкокорыстных интересов. Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?» – задался вопросом Лавров.

Трансляция выступления главы МИД РФ на первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ велась на канале министерства в Youtube.

Лавров назвал ущербными организацию и ее правозащитные инструменты, которые поощряют тех, кто «взял курс на приватизацию секретариатов международных организаций под свои нужды». Министр усомнился, что ОБСЕ сможет адаптироваться к реальности и по-настоящему стать площадкой для обсуждения региональной безопасности.

Министр Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в заседании СМИД ОБСЕ 30 ноября и 1 декабря.

Глава финского МИД Пекки Хаависто заявил, что Финляндия может не успеть возглавить ОБСЕ в 2025 году, поскольку организация распадется до этого.

Скопье, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube