Лавров уличил в трусости Блинкена и Борреля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уличил ряд иностранных политиков в страхе перед честным диалогом. Так он прокомментировал ранний отъезд из Скопье госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Считаю, они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках», – сказал Лавров во время пресс-конференции.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Министр допустил, что так западные дипломаты пытались подчеркнуть изоляцию России, но им это не удалось. Лавров напомнил, что накануне подробно представил свои аргументы, никто из других делегаций на них не возразил.

В ходе пленарного заседания СМИД ОБСЕ глава МИД РФ назвал ущербными организацию и ее правозащитные инструменты. Он отметил, что организация оказалась на краю пропасти.

Скопье, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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