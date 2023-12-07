Сенат США провалил голосование по проекту помощи Украине

Законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, а также о финансировании других приоритетов национальной безопасности США на сумму более $100 млрд не прошел процедурное голосование в американском сенате. Об этом сообщают американские СМИ.

«За» начало работы над законопроектом проголосовали 49 законодателей, «против» – 51. Таким образом, документ не смог набрать 60 голосов, которые позволили бы вынести его на рассмотрение верхней палаты Конгресса США.

Как отмечает издание The Hill, республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение президентской инициативы из-за отсутствия в нем положений об усилении защиты южной границы США и ужесточении миграционного законодательства.

Напомним, в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд на безопасность, включающие помощь Украине в размере $61 млрд, $14 млрд для Израиля $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики и $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере нацбезопасности. В Белом доме хотели, чтобы этот вопрос рассматривался одним пакетом, но республиканцы выступили против. Палата представителей проголосовала за выделение помощи лишь Израилю. Сенат заблокировал эту инициативу, а Байден заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю.

После этого спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил проект о временном финансировании работы правительства США без выделения средств на помощь Украине и Израилю, который в итоге был утвержден Конгрессом.

Накануне Байден в своем специальном обращении призвал конгрессменов срочно утвердить дополнительный запрос о средствах для Киева до рождественских праздников, поскольку «это не может ждать». Он отметил, что конгресс не должен делать «самый великолепный подарок Путину, на который он только может надеяться».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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