Посол Антонов назвал недопустимыми слова США о прямом столкновении с Россией

Американские политики окончательно потеряли связь с реальностью и делают провокационны заявления, недопустимые для ответственной ядерной державы, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

Так дипломат прокомментировал слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о высокой вероятности прямого столкновения Армии США и ВС РФ в случае стратегической победы России в конфликте на Украине.

Антонов отметил, что Запад часто выдает опасную ложь о России и занимается «мифотворчеством», чтобы оправдать свои траты на сдерживание мнимой агрессии Москвы. Но на этот раз Вашингтон зашел слишком далеко, говорится в сообщении российской дипмиссии.

«В попытке «подлить масла» в огонь здесь окончательно потеряли связь с реальностью. Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы. Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?» – задался вопросом Антонов.

Президент США Джо Байден в своем специальном обращении заявил, что Россия после победы в СВО «нападет на страны НАТО». Байден призвал конгресс выделить еще денег на поддержку Украины, чтобы остановить такое развитие ситуации.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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