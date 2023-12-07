В США испугались, что отказ от помощи Украине отпугнет союзников

Отказ США продолжать поддержку Украины может отпугнуть союзников Штатов, предупредил эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник Макс Бергманн. Он назвал тревожным инцидентом провал голосования по пакету помощи для Киева.

«Во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что на американцев просто нельзя положиться», – заявил эксперт агентству Bloomberg.

Вашингтон «поддерживает демократию на Украине», чтобы сохранить свое влияние как гегемона, отметил Бергманн. Попытки привязать к поддержке Украины пакеты для решения внутренних проблем вызывают тревогу.

Законопроект о выделении более 100 млрд долларов на помощь Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в американском сенате. В том же документе предлагалось выделить средства на приоритетные задачи национальной безопасности США.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что доверие Вашингтону часто оборачивается неприятностями, но многие политики совершают эту ошибку.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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