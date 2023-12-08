США хотят вынудить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева

Первый зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен вынудить Москву пойти на переговоры по украинскому урегулированию на выгодных для Киева условиях. По его словам, США хотят добиться этой цели к концу 2024 года. Заявление прозвучало на форуме Аспенского института.

Как отметил Файнер, Вашингтон добивается того, чтобы в конце следующего года Украина оказалась на таких позициях, при которых России пришлось бы сделать «очень сложный стратегический выбор». Москва или согласится начать переговоры на условиях, приемлемых для Украины, или ей придется иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную военно-промышленную базу в США и Европе и внутри Украины и «способной вновь предпринять наступление», уточнил он.

«Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», – цитирует Файнера ТАСС.

При этом представитель Белого дома вновь заявил, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по территории России. По его утверждению, США «не обеспечивают украинские удары внутри России». «Мы не думаем, что это играет ключевое значение в плане того, чтобы Киев добился успеха на поле боя», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность мирных переговоров, несмотря на тяжелое положение украинских вооруженных сил на фронте.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, напомнив, что киевский президент подписал декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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