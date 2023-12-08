Медведев предсказал провал Байдена на выборах

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал весьма вероятным провал президента США Джо Байдена на выборах 2024 года. Именно эта угроза вынуждает главу Белого дома использовать любые средства для продолжения конфликта на Украине.

«Это явление в американском политическом дискурсе создано АО «Джо, Хантер и партнёры». Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намёки в наш адрес», – оценил ситуацию Медведев в своем блоге.

Он отметил, что никогда еще угроза прямого столкновения России и НАТО не была так реальна. Но вместо попыток урегулирования Белый дом «выбивает» рекордные суммы «для второстепенного государства в стадии распада». И все это на фоне предварительного расследования незаконного получения денег от Украины Джо Байденом и его сыном Хантером.

«Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне», – спрогнозировал Медведев.

Джо Байден согласился на «значительные уступки республиканцам в вопросах безопасности границ» ради увеличения помощи для Украины. Агентство Reuters отметило, что это примечательный момент, если помнить, что Байден – демократ и намерен переизбраться в 2024 году.

Ранее президент Байден пытался напугать конгресс в своем специальном обращении тем, что после Украины придет очередь стран НАТО: Россия нападет на них, если киевский режим не получит деньги от США и не даст отпор.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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