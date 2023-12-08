Россияне прислали 600 тысяч вопросов на прямую линию с Путиным

Организаторы прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным зарегистрировали более 600 тыс. вопросов и обращений. Глава государства уже сейчас просматривает вопросы, отсортированные по блокам, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обращений много, мы уже ушли так уверенно за 600 тыс. Это очень масштабный проект. Он сам смотрит вопросы, тем более что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан», – приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента предупредил, что все обращения не получится прочитать в прямом эфире, но их будут отрабатывать и после этого.

«Понятно, что далеко не все вопросы могут быть озвучены в ходе этой программы, но работу Фронт традиционно будет продолжать до реакции на последний вопрос», – заверил Песков.

В конце ноября в Кремле объявили, что проекты прямой линии и большой пресс-конференции с президентом объединят. Мероприятие состоится 14 декабря.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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