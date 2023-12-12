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Вторник, 12 декабря 2023, 10:32 мск

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«Это совершенно позорно»: сенатор возмутился визитом Зеленского в США

Скриншот видео Fox News

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит украинского президента Владимира Зеленского в США для предоставления помощи Киеву «позорным фарсом». Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам конгрессмена, американцам предстоит пройти недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы налогоплательщики США отдали ему еще 61 млрд долларов. «Это совершенно позорно», – возмутился он.

Политик назвал визит Зеленского «нелепостью», задуманной только лишь для давления на республиканцев, чтобы они «выписали Украине еще один карт-бланш» и оставили без решения проблемы с южной границей США.

Сенатор при этом отметил, что поведение Зеленского «опровергает ложь» о том, что он – «просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну». «Он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. При этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно», – подчеркнул политик (цитата по «Прайм»).

«Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я здесь видел в течение года», – заключил он.

Накануне Зеленский, выступая в Национальном университете обороны США, вновь стал выпрашивать вооружение для украинской армии. По его словам, ВСУ очень нуждаются в системах ПВО Patriot, средствах РЭБ, беспилотниках и истребителях. При этом украинский президент обвинил Конгресс США в «проволочках и скандалах» в согласовании выделения помощи Украине.

Напомним, во вторник Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, выступит перед членами Сената и встретится со спикером Палаты представителей США.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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