Число обращений для прямой линии с Путиным превысило 2 млн

Россияне прислали более двух миллионов вопросов и обращений для президента РФ Владимира Путина в преддверии прямой линии. Звонков стало больше после того, как глава государства объявил о намерении переизбраться в 2024 году.

«Активность очень высокая. Люди консолидированы вокруг своего президента, они говорят о своей поддержке. Это тоже уникальная характеристика нынешней прямой линии. Я сам многие обращения смотрел, люди говорят, что хотят видеть Владимира Путина следующим президентом России», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

Путин по 10-12 часов готовился к мероприятию, иногда жертвуя сном, чтобы быть в курсе ситуации по самым популярным блокам вопросов.

«Он действительно работает с обращениями граждан, очень внимательно относится к теме подготовки. На протяжении двух дней, часов по 10-12 он разбирал блоки тем, которые доминируют в обращениях граждан, работал с министрами, с вице-премьерами, со своими помощниками», – рассказал представитель Кремля.

Днем 8 декабря было зарегистрировано более 600 тыс. обращений от россиян для прямой линии с президентом РФ, объединенной с большой пресс-конференцией. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени 14 декабря.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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