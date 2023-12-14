Президент Украины Владимир Зеленский использует риторику аферистов, когда убеждает Вашингтон дать ему больше денег, заявила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм. Она сравнила главу киевского режима с мошенником Берни Мэдоффом.

Зеленский при каждом обращении к американским политикам грозит, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля, если США не выделят новый многомиллиардный пакет помощи, отметила Ингрэм. Она напомнила, что именно так аферисты убеждают своих жертв отдать им все свои сбережения.

«Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции», – отметила телеведущая.

Она напомнила, что киевский режим до сих пор «не отработал» деньги налогоплательщиков из США. Контрнаступление провалилось, особых успехов в борьбе против российских войск нет. А вот коррупционных скандалов на Украине становится все больше.

«Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?» – задалась вопросом Ингрэм.

Во время визита в США Зеленский заявил, что у российских военных не было ни одного значимого успеха в зоне СВО за весь год. Но заявление было ложным, поскольку Минобороны РФ отчиталось о продвижении ВС РФ на нескольких направлениях, и даже американские СМИ отметили успехи российских войск и провалы украинских.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал пустым визит Зеленского в Вашингтон и отметил, что американские политики устали от «попрошайки из Киева».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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