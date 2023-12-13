«Все устали от попрошайки»: Антонов оценил визит Зеленского в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал пустым визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Американские политики устали от «попрошайки из Киева», считает дипломат.

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева. Зеленскому уже ничего не поможет», – приводит слова посла пресс-служба дипмиссии.

По мнению Антонова, новые антироссийские санкции и партия оружия для Украины стали попыткой «сделать хорошую мину при плохой игре». Американское оружие будет и дальше расползаться по черным рынкам «благодаря» украинским коррупционерам, а Штаты продолжат увязать «в трясине украинского конфликта».

«Рестрикции и поставки ПВН не повлияют на внешнеполитические приоритеты России. Мы будем и дальше решительно защищать национальные интересы нашей Родины», – предупредил посол.

Президент США Джо Байден подписал документ о выделении 200 млн долларов на закупку оружия для киевского режима. Но в американском Конгрессе заявили, что невозможно рассмотреть вопрос о военной помощи до Рождества. Законопроект о дополнительной поддержке Украины не пройдет голосование, пока Белый дом и республиканцы не договорятся о защите границ США. Пока перспективы этой инициативы туманны.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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