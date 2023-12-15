Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал сместить лидеров ведущих стран Евросоюза. Он согласился с оценкой этих политиков как коллаборационистов, данной президентом РФ Владимиром Путиным.

Филиппо процитировал высказывание Путина из программы «Итоги года». Российский лидер заявил, что европейские деятели «внешне ведут себя, как генерал де Голль», но фактически действуют, как маршал Петен, который «стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов».

«Они утратили свой суверенитет и действуют во вред себе. Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!» – написал Филиппо в своем блоге.

Ранее Флориан Филиппо назвал президента Франции Эмманюэля Макрона большей угрозой безопасности страны, чем Россия и Китай. Лидер партии «Патриоты» также крайне отрицательно настроен по вопросу принятия Украины в ЕС. По его мнению, подобная инициатива приведет к «смерти Европы».

Париж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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