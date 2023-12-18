СМИ назвали сроки согласования 12-го пакета санкций ЕС против России

Страны Евросоюза могут уже 18 декабря окончательно согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Источники подтвердили, что из 27 стран ЕС 26 стран уже одобрили предложенный проект по ограничениям. Инициатива может быть принята в окончательном виде до конца дня.

«Пакет санкций могут принять уже сегодня. Остались формальности», – говорится в статье.

Послы стран ЕС обсуждали новый санкционный пакет 12 декабря, но согласовать его не вышло: Австрия выступила против из-за включения Украиной Raiffeisen Bank в перечень международных спонсоров войны. На встрече глав государств ЕС участники пришли к единому мнению по основным условиям пакета санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала.

Ожидается, что в новый пакет ограничений войдет запрет на продажу российских алмазов, включая камни в ювелирных изделиях и часах. Для отслеживания происхождения камней введут специальную систему.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube