Чехия предупредила о «не лучшем» сдвиге в конфликте на Украине

Президент Чехии Петр Павел спрогнозировал, что в 2024 году в конфликте на Украине будет прогресс, но не тот, которого ожидает Запад. Россия вернет себе статус ключевого игрока, и остальным странам придется с этим смириться.

Павел отметил, что президент РФ Владимир Путин «упорствует в своем видении мира», где Россия находится среди «сильных сира сего».

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг произойдет не так, как мы ожидаем, не в хорошем смысле этого слова», – сказал чешский лидер в интервью Seznam Správy.

Павел считает логичной победу Путина на выборах президента РФ. Если победителем в США окажется Дональд Трамп, скорее всего Москва и Вашингтон смогут договориться. Тогда результат конфликта на Украине не будет зависеть ни от Киева, ни от Брюсселя, добавил политик.

«Это вернет России статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться», – предупредил Павел.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад решил «помириться» с Россией, поскольку украинское контрнаступление провалилось, в европейской экономике наблюдается коллапс и граждане ЕС и США начинают понимать, что ничего хорошего от ситуации ждать не стоит.

Прага, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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