Путин выразил соболезнования Си в связи с землетрясением

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпиню в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения. Число жертв стихии выросло до 118 человек.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Число погибших увеличилось до 118 человек, пострадавших – почти до 600. Только в провинции Ганьсу подтверждена смерть 105 человек, 397 потребовалась помощь медиков, из них 16 находятся в критическом состоянии. В Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, передает AP.

По данным агентства, от землетрясения пострадали районы, в которых находились поселения мусульманских народностей и тибетские общины. Местные власти попросили прислать в помощь халяльные продукты.

После основных толчков в пострадавшей местности зафиксировали более 20 афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой в 4,1. В пострадавших провинциях идут поисково-спасательные работы, к которым присоединились военные. Температура воздуха опустилась до минус 10-14 градусов, теперь шансы найти выживших остаются только в течение 72 часов, пишет Global Times.

Многие деревни остались без света и связи. Пострадали опоры нескольких мостов, также нарушено движение из-за оползней: некоторые участки дорог завалены камнями и грязью.

Минфин и МЧС КНР выделили 200 млн юаней (около 28 млн долларов) пострадавшим провинциям для целевого расходования на ликвидацию последствий землетрясения и помощи пострадавшим.

Землетрясение на северо-западе Китая произошло поздним вечером 18 декабря. Магнитуду оценили в 6,2. Изначально сообщалось о 105 погибших, но статистика постоянно меняется, поскольку активно идут разборы завалов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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