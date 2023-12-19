МИД РФ вызвал финского посла из-за оборонного соглашения с США

МИД РФ вызвал посла Финляндии в России Антти Хелантеря в связи с подписанием финско-американского соглашения об оборонном сотрудничестве. Финские власти разрешили Штатам размещать на их территории любое оружие вплоть до ядерного, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве. На днях правительством Финляндии одобрено заключение соглашения об оборонном сотрудничестве с США. Российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности РФ», – говорится в комментарии дипломата.

Соглашение определяет, сколько и в какие сроки США смогут привезти в Финляндию своих военных и вооружения. Но документ не ограничивает виды оружия, не запрещая ввозить на финскую территорию ядерное оружие.

«Положения соглашения фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля. Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях», – подчеркнула Захарова.

Документ вступит в силу после его ратификации в финском парламенте.

Минобороны Финляндии заявило, что откроет для американских войск 15 военных районов, разрешив размещать военные базы и оружие. В этих районах также будут объекты, доступные только США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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