В Киеве обвинили Москву в срыве поставок истребителей для ВСУ

Россия узнала о закупке истребителей для украинских военных и сорвала сделку, заявил гендиректор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. По его словам, российские дипломаты надавили на чиновников ради расторжения договора.

Киев нашел, у кого купить боевые самолеты, и добился предварительной договоренности. Но один из документов попал в руки к россиянам, которые организовали давление на вторую сторону сделки.

«В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители», – сказал Бельбас в беседе с изданием «Экономическая правда».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что поставки истребителей F-16 Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя. Украинские пилоты все равно проходят обучение работе на американских самолетах, в том числе в небе.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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