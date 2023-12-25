Евродепутат призвал ЕС к ответственности за новую волну мобилизации на Украине

Политики Евросоюза ответственны за разжигание конфликта на Украине и очередную волну мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Так он прокомментировал заявление МВД Эстонии о намерении выполнить запрос киевского режима об отправке на родину украинских мужчин. Таллин согласился найти на своей территории подлежащих призыву украинцев, выехавших за границу.

«Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», – призвал Уоллес в своем блоге.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о дополнительной мобилизации 450-500 тыс. человек. В Минобороны ответили, что отправят в зону СВО необходимое число людей несмотря ни на что. Экс-советник бывшего президента Украины Олег Соскин предупредил, что желание украинских властей еще усилить мобилизацию может привести к гражданской войне.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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