Кремль увидел за беспорядками в Сербии происки «третьих сил»

В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Серии после парламентских и местных выборов. За беспорядками в Белграде стоят «третьи силы». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле убеждены, что сербское руководство обеспечит законность в стране, добавил он.

«Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем. Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Сербии есть внутреннее законодательство, избирательные органы, есть также наблюдатели, которые «не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов».

Песков добавил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела дружественной Сербии. Он назвал прошедшие в стране протесты «исключительно внутренним делом Сербии».

«У Сербии есть законное легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии. Мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках Запада «раскачать ситуацию» в Сербии, используя технику «майданных» переворотов. По ее словам, «единственно возможной реакцией» на эту ситуацию является строгое следование конституции страны и уважение выбора сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны.

Поздно вечером в воскресенье, 24 декабря, очередной митинг прозападной оппозиции в Белграде, не согласившейся с итогами состоявшихся неделю назад парламентских и местных выборов, перерос в беспорядки, в ходе которых было повреждено историческое здание ратуши. Протестующие разбили окна и сломали дверь, пытаясь ворваться в здание администрации города. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и разогнали протестовавших перед ратушей.

Президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к народу Сербии назвал попытку штурма здания городской администрации сторонниками оппозиции атакой на суверенитет страны, спровоцированной из-за рубежа. Он призвал соотечественников сохранять спокойствие. «Это – не революция», – подчеркнул он, передает «Интерфакс».

Позднее премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовившихся в стране беспорядках.

По уточненным данным полицейского управления МВД Сербии, в ходе беспорядков пострадали 8 полицейских, 38 протестующих задержаны. Как отметил глава ведомства Ивица Ивкович, задержанные были привлечены к ответственности за преступные действия, призывающие к насильственному изменению конституционного строя, и агрессивное поведение.

«Собравшиеся лица нападали на сотрудников полиции в течение нескольких часов, забрасывали их камнями, палками, деревянными дубинками… Полицейские подвергались нападениям в течение трех часов, но воздерживались от вмешательства в надежде, что насилие не будет обостряться и бандиты прекратят нападения», – рассказал Ивкович.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube