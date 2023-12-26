США готовы обмануть Россию во время переговоров по Украине ради передышки, но не предложат настоящих компромиссов, предупредил экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас. Он оценил шансы изменения американской политики в отношении России как нулевые.

Он допустил, что Вашингтон пойдет на переговоры с Москвой, учитывая, что «Украина неизбежно проиграет». США постараются повернуть ситуацию на пользу себе, чтобы избежать повторения фиаско в Афганистане. Но любые заверения насчет будущего Украины будут обманом ради прекращения огня, уверен эксперт.

«Ненависть двухпартийного истеблишмента США к посткоммунистической России непримирима и неизменна. От Вашингтона нельзя ожидать никаких разумных переговоров по прекращению конфликта. Вместо этого они прибегнут к обману, который мы уже видели в Минских соглашениях, надеясь, что русские снова попадутся на ту же уловку», – сказал он в беседе с «Известиями».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия много раз доверяла Западу, надеясь, что отношение к ней изменится, но каждый раз была обманута. Теперь все точки на «и» и «ё» расставлены и больше слепого доверия не будет. В Кремле подтвердили, что Москва готова на переговоры по ситуации на Украине только с учетом и для достижения целей СВО.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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