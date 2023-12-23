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Суббота, 23 декабря 2023, 23:50 мск

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Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО – Кремль

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию кризиса на Украине только для достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете The New York Times.

Комментируя версию американского издания, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков констатировал, что эти тезисы «в своей концепции неверны».

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал», – пояснил представитель Кремля. «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», – подчеркнул при этом Песков (цитата по ТАСС).

14 декабря Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО, которые остаются неизменными.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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