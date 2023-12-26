Южная Корея расширила список запрещенных к отправке в Россию товаров

Сеул дополнил перечень запрещенных к поставкам в Россию и Белоруссию товаров еще 682 наименованиями, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южнокорейские власти заявили, что некоторые изделия могут использоваться в военных целях, поэтому их вывоз в Россию и Белоруссию с весны 2022 года ограничен в связи с конфликтом на Украине. Теперь число наименований товаров увеличили до 1159 штук.

Под ограничения попали тяжелое строительное оборудование, батареи с возможностью зарядки, авиационные компоненты, легковые автомобили и другие товары. Ранее был запрещен экспорт легковушек стоимостью до 50 тыс. долларов, а теперь – машин с объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров.

Продавать эти товары в Россию или Белоруссию нельзя без специального разрешения, если сделка не заключена с дочерними компаниями или до расширения списка. Каждую заявку власти будут оценивать отдельно. Дополнения в список еще согласовывают, они начнут действовать в начале 2024 года.

В апреле 2023 года Сеул расширил перечень товаров с ограничениями по экспорту с 57 до 798 позиций.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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