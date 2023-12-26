В Европе предсказали крах Украины без помощи Запада

При уменьшении поддержки Запада Украина продержится не более года, а при полной остановке поступлений счет пойдет на месяцы. В таких условиях Киев каждый день будет терять территории, если не сядет за стол переговоров, пишет чешская Seznam zprávy со ссылкой на экспертов.

Уменьшение помощи Украине стало реальным сценарием в США и Европе. При небольших поступлениях Киев не сможет поддерживать экономику на прежнем уровне – иностранные вливания составляют половину бюджета страны. Не на что будет покупать боеприпасы и оружие, и ВСУ придется отступать, каждый день теряя территории. В результате российские военные смогут захватить всю Украину.

При полном прекращении западной поддержки Киеву не останется другого выхода, как начать переговоры с Москвой. И снова лишиться части территорий, поскольку Украине придется идти на серьезные уступки

Страны Евросоюза не смогли согласовать выделение 50 млрд евро на нужды Украины, в том числе, из-за несогласия Венгрии. В Словакии заявили о масштабной коррупции на Украине, которая «съедает» большую часть помощи от Запада, и любое финансирование теряет эффект. Американские законодатели не смогли согласовать пакет помощи для Украины, поставив принятие законопроекта в зависимость от решения вопроса безопасности собственных границ.

В США заявили, что никогда не обещали Украине победы или возврата территорий. Эксперт предсказал, что Запад скоро усадит Киев за стол переговоров, поскольку занят событиями на Ближнем Востоке.

Прага, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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