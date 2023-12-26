Уже 33 политика подали заявки на участие в выборах президента России

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что 33 человека подали документы для регистрации в качестве кандидатов на президентских выборах.

«В итоге всего 33, мне кажется. Заявлялись 33», – сказал Булаев в беседе с РИА Новости.

В течение дня 26 декабря с пакетом документов в ЦИК обратились подмосковный депутат Борис Надеждин и основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов.

Накануне в рамках процедуры выдвижения кандидатов ЦИК принял документы у лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. ЛДПР решила выдвинуть Слуцкого на внеочередном XXXV Съезде партии. Кандидатуру Даванкова одобрило большинство членов его партии «Новые люди».

На 23 декабря ЦИК принял документы у 29 политиков, желающих участвовать в президентских выборах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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