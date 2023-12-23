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Суббота, 23 декабря 2023, 18:57 мск

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На пост президента РФ претендуют 29 кандидатов – ЦИК

В выборах президента РФ намерены участвовать 29 претендентов. Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила её руководитель Элла Памфилова.

«Многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29», – цитирует ТАСС её слова.

Памфилова отметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов ЦИК будет проводить заседания вне графика, в том числе 27 и 29 декабря.

По закону о выборах президента РФ самовыдвиженцев должны поддержать на собрании группы избирателей. О проведении таких собраний нужно заранее уведомить ЦИК. Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами – 27 декабря. Политические партии могут выдвинуть своих кандидатов на съездах, при этом кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей. Подать документы на выдвижение в ЦИК кандидаты от партий должны не позднее 1 января.

Напомним, выборы главы государства пройдут 15-17 марта 2024 года. Об участии в выборах заявил, в том числе, действующий президент РФ Владимир Путин. ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого, КПРФ – депутата Госдумы Николая Харитонова.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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