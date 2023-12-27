В Раде назвали ложным путем стремление в ЕС и НАТО

Стремление киевского режима привести Украину в Евросоюз и НАТО было ошибочным, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко. По его мнению, лучшим выбором для страны станет нейтральный статус.

Депутат призвал оценить истинность слов бывшего президента Украины Леонида Кравчука.

«Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь… Кравчук сказал когда-то: «Украина должна стать, как Швейцария, нейтральной и богатой», – сказал парламентарий в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым.

По словам Шевченко, многие генералы ВСУ считают ошибкой стремление Украины в НАТО. Они уверены, что присоединение к альянсу приведет к полной утрате страной самостоятельности.

В Кремле предупредили, что принятие в ЕС Украины подорвет всю систему блока и приведет к его развалу. Ряд стран выступил против принятия Украины в ЕС, в том числе Венгрия, Австрия, Словакия. Депутаты в ФРГ призвали власти заблокировать продвижение Киева по пути к Брюсселю.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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