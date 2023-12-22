Присоединение Украины к Евросоюзу приведет к его развалу, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, Киев станет неподъемным грузом для Брюсселя.

«Принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем… Это просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится», – приводит слова Пескова агентство «Прайм».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что экономика Европы будет раздавлена насмерть необходимостью собрать дополнительную сумму для Украины как нового члена. Это обойдется ЕС в 150-190 млрд евро.

Политики в Венгрии, Австрии и ФРГ уже высказались против принятия Украины в ЕС. Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал европейцев готовиться к спаду экономики в случае вступления Украины в ЕС. Это плохо повлияет на единство внутри блока.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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