Захарова: Киев может готовить провокацию против РФ с отравляющими веществами

В Москве не исключают возможности подготовки на Украине антироссийской провокации с применением отравляющих веществ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По Буче нет ничего: ни имен, ни дат рождения, ни паспортных данных, их просто нет. Их и не было, потому что это все была провокация. <…> Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз. Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства», – сказала Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

По ее словам, провокация может быть осуществлена Киевом с целью инициирования в ООН и мировой прессе новой кампании по обвинению России в якобы преднамеренном использовании химоружия.

«По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает СБУ, которая привлекла к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию «Реалаб», – цитирует Захарову RT. По ее словам, через эту компанию в ФРГ была закуплена партия компонентов американского производства для создания химоружия, которое может быть использовано для проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на территории Украины.

Напомним, 11 декабря Минобороны России предупредило, что из-за провала контрнаступления Украина может применить химическое и биологическое оружие. Провокация может быть совершена на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил РФ, заявлял начальник российских войск радиационной, химической и биологической безопасности (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

До этого Кириллов сообщил, что в ходе СВО зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химоружия для отравления продуктов, что привело к гибели как минимум 15 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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