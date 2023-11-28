Минобороны РФ: Киев может применить биологические средства поражения

Начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Минобороны РФ Игорь Кириллов во вторник, 28 ноября, на сессии III Конгресса молодых ученых в Сочи заявил, что в связи со своим провалившимся контрнаступлением ВСУ могут применить биологические средства, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Кириллов сказал: «В связи с тем, что вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего, так называемого, контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств. Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных. Косвенным свидетельством этого является обнаружение на освобожденных территориях большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

«В ходе спецоперации зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химоружия для отравления продуктов. Эти действия украинских военных привели к гибели как минимум 15 человек», – добавил начальник российских войск РХБЗ Кириллов.

Сочи, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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