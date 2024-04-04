За провоз в Россию патогенов предлагают сажать на 12 лет

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами. Об этом сообщил один из авторов документа глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. За ввоз в Россию патогенных биоорганизмов предлагается наказывать тюремным сроком до 12 лет (ст.226.1 УК РФ).

Соответствующие поправки, подготовленные межфракционной группой депутатов, вносятся в Уголовный кодекс. Под патогенными биоорганизмами понимаются вирусы, микроорганизмы, токсины, биоагенты, полученные в результате генетических манипуляций и биосинтеза.

Помимо лишения свободы на срок до 12 лет за контрабанду, предусматривается более строгое наказание – до 8 лет тюремного срока – за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами, уточнил парламентарий. Кроме того, по его словам, появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до 5 лет (ст.248 УК РФ).

«Принятие закона будет способствовать укреплению безопасности нашей страны», – считает депутат.

Пискарев объясняет необходимость внесения поправок в УК тем, что США «проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях». Он отметил, что уже фиксируются попытки его применения киевским режимом против мирного населения Донбасса. «Наша задача – максимально обезопасить российских граждан», – заключил парламентарий.

В свою очередь, глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев (один из авторов законопроекта) заявил, что зарубежные оппоненты России используют любые способы, чтобы нанести ущерб нашей стране. «В числе возможных угроз могут быть диверсии на объектах, так или иначе связанных с патогенными биологическими агентами. И мы должны эффективно таким угрозам противостоять», – сказал депутат.

Напомним, в ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял о возросшей вероятности совершения киевским режимом диверсий с применением биооружия.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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