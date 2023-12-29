Пушков раскритиковал «болезненный зуд» главкома Нидерландов

Российский сенатор Алексей Пушков назвал болезненным зудом призывы военачальников малых европейских стран готовиться к войне с Россией. По мнению политика, это способ обратить на себя внимание, ведь Россия им ничем не угрожает.

«Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием. Создается ощущение, что, чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем активнее ее руководители рвутся в бой», – отметил сенатор в своем телеграм-канале.

Причины просты: решение о начале войны от них не зависит, и реальной угрозы от России нет. Поэтому европейцы могут использовать показную воинственность, чтобы покрасоваться.

«Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает», – пояснил Пушков.

Главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен призвал страну готовиться к войне с Россией и каждый год набирать тысячи добровольцев для увеличения армии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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