Коллекторов и микрофинансовые организации возьмут под контроль

Правительство России утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов, а также кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченных долгов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь организациям, занимающихся взысканием долгов, будут присваивать категории риска.

Контрольные функции возложены на Федеральную службу судебных приставов. Ведомство будет контролировать «не только профессиональных коллекторов, но и работу кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно документу, соответствующим организациям в зависимости от допущенных нарушений будут присваивать категории риска: высокий, значительный, средний и низкий.

В их отношении будут проводиться проверки и профилактические мероприятия, включая информирование, объявление предостережения, консультирование и профилактические визиты.

Частота проведения плановых выездных проверок поставлена в зависимость от категории риска коллектора. При среднем – один раз в четыре года, при значительном – раз в три года, при высоком – раз в два года. В отношении организаций, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Ранее сообщалось, что платежи россиян коллекторам достигли максимального значения с 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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