Россия никогда не подчинялась ультиматумам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала угрозу Киева, что Москве никогда не продолжат провести переговоры.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк категорически отверг возможность мирных переговоров с Россией «в классическом смысле слова». По его словам, будут только «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москве якобы придется принять.

«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она предупредила, что «банковым террористам» в Москве могут выписать «рецепт от расчеловечивания».

Москва неоднократно заявляла, что открыта для диалога с Киевом на условиях, не оторванных от реального положения дел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже уточнил, что Владимир Путин готов к урегулированию конфликта на Украине только для достижения целей СВО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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