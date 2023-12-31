Небензя назвал терактом против мирных граждан обстрел Белгорода

Обстрел украинскими боевиками Белгорода был спланированным актом терроризма против мирных граждан, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он указал на Брюссель, Вашингтон, Лондон и Прагу как на соучастников преступлений «киевской шайки».

Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода с украинской стороны, в результате которого погиб 21 человек и ранены 110 человек. Представители Евросоюза и Чехии, где произвели использованные Киевом снаряды, не пришли на заседание.

Киевский режим выбрал целями для атаки спорткомплекс «Динамо», где в этот момент проходили занятия по гимнастике с детьми, популярный у родителей с детьми каток в центре города, Белгородский государственный технологический университет. Огонь велся из Волчанска в Харьковской области с применением кассетных боеприпасов.

«Речь идет о преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу. Перед нами преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь: Брюссель, наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран ЕС являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений», – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Российский дипломат подчеркнул свое удивление молчанием генсека ООН и «невнятными» заявлениями его пресс-секретаря. «Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов – подельников из «цивилизованных демократий» будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», – предупредил постпред.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число жертв обстрела – 21 человек, в их числе трое детей. 110 человек ранены: 30 находятся в тяжелом состоянии, 63 – в состоянии средней тяжести, 17 могут лечиться амбулаторно. Среди пострадавших 17 детей.

Повреждены 334 квартиры в 30 жилых домах, три частных дома, школа, лицей, детский сад и еще несколько зданий, 51 автомобиль. Мэр Белгорода Валентин Демидов заверил, что тепловой контур во всех пострадавших квартирах закрыли, начались ремонтные работы.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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