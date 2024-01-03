ЕС ввел санкции против «Алросы» и ее гендиректора

Евросоюз ввел санкции в отношении крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Отмечается, что «Алроса» представляет собой «важную часть экономического сектора, приносящего существенные доходы правительству России». В Брюсселе указали, что эта компания якобы ответственна «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В сообщении подчеркивается, что введенные санкционные ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС.

В этот санкционный пакет входит запрет на импорт с 1 января 2024 года непромышленных алмазов, добытых и обработанных на территории России. С 1 марта будут вводиться поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Под запрет попадут украшения с алмазами из РФ.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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