Запад сократил помощь Украине на 90% в 2023 году

Объем западной помощи Украине в 2023 году сократился на 90% по сравнению с 2022 годом, подсчитали в Кильском институте мировой экономики в ФРГ. Только Прага отправила Киеву все оружие, которое обещала.

С августа по октябрь 2023 года Киеву отправили на 90% меньше помощи, чем в тот же период 2022 года. Сразу после начала СВО Украине пообещали передать 434 танка и 574 орудия, а в 2023 году – 380 танков и 236 орудий. По факту Киев получил лишь 78 из 97 РСЗО, 585 из 810 обещанных тяжелых орудий.

Из крупных поставщиков только Чехия отправила Украине всю обещанную помощь. Польша поставила украинским партнерам больше танков, чем другие страны. Чаще всего Киев получал танки Т-72 и Leopard, передает агентство «Прайм».

В Европарламенте признали, что обещанный миллион снарядов Киеву так и не передали. Крайний срок отправки перенесли с марта на июнь 2024 года. Генсек НАТО Йенс Стотенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины, поскольку поддержка Запада ослабевает.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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