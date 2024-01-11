Финляндия отказалась открывать КПП на границе с Россией

КПП на финско-российской границе будут зарыты еще месяц, заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен. По ее словам, «угроза» со стороны России сохраняется.

Финские власти оставили границу с Россией закрытой до 11 февраля. Планировалось, что 14 января КПП между двумя странами возобновят работу после месячного перерыва. Финляндия заявила, что угроза использования Россией мигрантов для дестабилизации обстановки сохраняется.

«Национальная безопасность – важнейший вопрос для Финляндии, она превосходит все. Угроза российской гибридной операции остается», – приводит слова министра Bloomberg.

Рантанен заявила, что финские власти ищут другие способы обезопасить себя от гибридного влияния России.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и Мари Рантанен сошлись во мнении, что нет политических или иных преград для продления режима закрытой границы.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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