ЦИК объявила об участии 11 человек в избирательной кампании

ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на выборах президента РФ. Всего в кампании участвуют 11 человек, сообщили в комиссии.

Три человека подали документы как самовыдвиженцы: действующий глава государства Владимир Путин, блогер Рада Русских и активист Анатолий Баташев. Еще восемь человек заявили об участии в выборах от политических партий.

«Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей. Это Леонид Слуцкий из ЛДПР, Владислав Даванков из парти «Новые люди», Николай Харитонов из КПРФ», – говорится в телеграм-канале ЦИК.

Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что участники находятся на «разных стадиях» регистрации. Именно эта процедура помогает отсечь от спекуляций неуравновешенных и невежественных людей.

«Это было и в прошлых кампаниях, и сейчас, когда выдвинулись, например, 33 человека, и они уже даже, не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами», – цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что 33 человека подали документы для регистрации в качестве кандидатов на президентских выборах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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